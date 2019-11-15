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19:18   15 Ноября 2019
Россия

Во второй этап «Лидеров России» прошли 91 355 человек

Во второй этап «Лидеров России» прошли 91 355 человек

Подведены итоги первого блока тестов дистанционного этапа конкурса «Лидеры России», сообщил на пресс-брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Из 233 830 желающих к участию в конкурсе были допущены 91 355 человек.

4 октября 2019 года президент РФ, Председатель Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса «Лидеры России». Стартовала кампания в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов: теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях как право и экономика, история, география, культура), а так же теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», – рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По итогам первого этапа конкурса, к следующему этапу будут допущены 20 тысяч человек.

«15–16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, рекомендациями по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса», – рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Второй блок конкурса начнется 19 ноября. Состоять он будет из трех частей: теста управленческого потенциала, нового теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Отчеты с результатами второго блока тестирования участники получат 12–13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #лидерыроссии

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