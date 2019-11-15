Во второй этап «Лидеров России» прошли 91 355 человек

Подведены итоги первого блока тестов дистанционного этапа конкурса «Лидеры России», сообщил на пресс-брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Из 233 830 желающих к участию в конкурсе были допущены 91 355 человек.

4 октября 2019 года президент РФ, Председатель Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса «Лидеры России». Стартовала кампания в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов: теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях как право и экономика, история, география, культура), а так же теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», – рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По итогам первого этапа конкурса, к следующему этапу будут допущены 20 тысяч человек.

«15–16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, рекомендациями по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса», – рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Второй блок конкурса начнется 19 ноября. Состоять он будет из трех частей: теста управленческого потенциала, нового теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Отчеты с результатами второго блока тестирования участники получат 12–13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.