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18:46   15 Ноября 2019
Россия

Самую большую свалку Нижнего Новгорода рекультивируют в 2020 году

Самую большую свалку Нижнего Новгорода рекультивируют в 2020 году

Шуваловская свалка беспокоит местных жителей на протяжении многих лет. Рекультивацию запланировали на 2020 год. Об этом сообщил представитель администрации Нижнего Новгорода. Свалка расположилась в Ленинском районе за кладбищем «Красная этна». Она не просто уродует местность, как обычный склад мусора, а представляет постоянно тлеющую и дымящуюся субстанцию, которая ухудшает здоровье людей.

«Проект рекультивации Шуваловской свалки получил положительное заключение государственной экологической экспертизы», — добавили в администрации.

Около 75 процентов древесных отходы от сноса и разборки зданий, отходы от строительных и ремонтных работ, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий утилизируют. Остальной мусор перенесут на специальный полигон, чтобы полностью освободить территорию от опасных отходов.

«Работы планируется начать в следующем году», — добавил мэр города Владимир Панов.

По его словам, технический этап рекультивации займет 20 месяцев, а биологический этап, в ходе которого отделят слоя растительного грунта и засеют растениями, — до четырех лет. Согласно проекту, затраты на ликвидацию свалки составляют около 1,4 миллиарда рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нижний новгород #общество #свалка #рекультивация

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