Глава «Патриота» высмеял угрозы домогавшегося студенток Вишневского

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посчитал нелепыми заявления преподавателя Вишневского, называющего себя жертвой «коварного политического заговора».

14 ноября депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский подал заявление о клевете в УМВД Приморского района в отношении главы медиагруппы «Патриот». Депутат уверяет, что поступившие в его адрес о домогательстве к студенткам РГПУ – намеренно распространяемая клевета. Вишневский убежден, что некоторым лицам неугодна его политическая позиция в Петербурге, в связи с этим в СМИ была организована травля.

Столярчук такую позицию Вишневского не разделил. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Столярчук разместил высмеивающую Вишневского и его товарищей по партии «Яблоко» запись.

«Маразм крепчает, вчера Борис Вишневский обвинил "лично меня" в организации "травли" против него, я не знал, что на такое способен», – говорится в записи.

Глава медиагруппы обозначил, что не боится угроз со стороны «Яблока» и не планирует отступать.

«Сюжет: «доктор стло» ехал в метро и высматривал притаившихся по углам «отцов яблочной демократии», которые грозились ему «набить морду»:)», – написал Столярчук.

Напомним, Борис Вишневский подозревается в домогательствах к студенткам РГПУ имени Герцена, в котором работает преподавателем. За помощью одна из его жертв обратилась в Nation News, одно из изданий медиагруппы «Патриот». Журналистам она рассказала, сначала по почте, а затем и в видеоинтервью, как Вишневский ее домогался.