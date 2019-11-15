Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Американские сенаторы рассчитывают, что Турция «относительно скоро» определится в вопросе закупки российских комплексов ПВО С-400. От решения Анкары зависит реакция Вашингтона.

Республиканец Джим Риш, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам, заявил, «если вопрос действительно будет решен», то Вашингтон может изменить позицию по поводу санкций в отношении Турции, сообщает Bloomberg.

Антитурецкая законодательная инициатива исходит от сенатора-демократа Криса Ван Холена и республиканца Линдси Грэм. Внесенный ими в палату документ также предусматривает введение санкций против Анкары из-за операции турецких войск на северо-востоке Сирии против курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов конфликт между партнерами по НАТО из-за курдских сепаратистов объясняет нефтяными интересами США в Сирии.

«Курдов США используют в своих целях для, того чтобы добиться своих геополитических устремлений, которые сейчас явно всплыли на поверхность, когда они решили остаться, чтобы защищать нефтегазовые месторождения. — заметил эксперт. — Курды для них прикрытие и те силы, которые будут защищать американских военных, специалистов и так далее».

Американские наемники, специалисты по спецоперациям в разных точках мира, воюющие якобы под нейтральным флагом, прибыли в район нефтяных полей восточного берега реки Евфрат неделей ранее. Речь идет о печально известной расстрелом гражданских в Багдаде американской ЧВК Blackwater. Наемники, по данным источников ФАН в Сирии, прибыли из соседнего Ирака. Кроме того, турецкое агентство Anadolu сообщало о строительстве двух новых американских баз за Евфратом.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилиа, президент РФ Владимир Путин напомнил, что присутствие американских войск в Сирии незаконно.

«Есть вопросы с восточным берегом Евфрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — заявил он.

Его сирийский коллега Башар Асад в тот же день заявил журналистам, что США воруют сирийскую нефть, а политический режим интервента построен на «бандитских группировках».

«Естественно, [деятельность США] это желание погреть руки на чужих богатствах», — согласен с оценкой сирийского президента Вавилов.

Ранее Минобороны РФ обнародовало спутниковые снимки, на которых отчетливо видны скопления нефтевозов в провинции Дейр эз-Зор. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что средства от украденной в Сирии нефти поступают на счета американских спецслужб и ЧВК.