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Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
18:11   15 Ноября 2019
Весь мир

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Американские сенаторы рассчитывают, что Турция «относительно скоро» определится в вопросе закупки российских комплексов ПВО С-400. От решения Анкары зависит реакция Вашингтона.

Республиканец Джим Риш, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам, заявил, «если вопрос действительно будет решен», то Вашингтон может изменить позицию по поводу санкций в отношении Турции, сообщает Bloomberg.

Антитурецкая законодательная инициатива исходит от сенатора-демократа Криса Ван Холена и республиканца Линдси Грэм. Внесенный ими в палату документ также предусматривает введение санкций против Анкары из-за операции турецких войск на северо-востоке Сирии против курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов конфликт между партнерами по НАТО из-за курдских сепаратистов объясняет нефтяными интересами США в Сирии.

«Курдов США используют в своих целях для, того чтобы добиться своих геополитических устремлений, которые сейчас явно всплыли на поверхность, когда они решили остаться, чтобы защищать нефтегазовые месторождения. — заметил эксперт. — Курды для них прикрытие и те силы, которые будут защищать американских военных, специалистов и так далее».

Американские наемники, специалисты по спецоперациям в разных точках мира, воюющие якобы под нейтральным флагом, прибыли в район нефтяных полей восточного берега реки Евфрат неделей ранее. Речь идет о печально известной расстрелом гражданских в Багдаде американской ЧВК Blackwater. Наемники, по данным источников ФАН в Сирии, прибыли из соседнего Ирака. Кроме того, турецкое агентство Anadolu сообщало о строительстве двух новых американских баз за Евфратом.

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилиа, президент РФ Владимир Путин напомнил, что присутствие американских войск в Сирии незаконно.

«Есть вопросы с восточным берегом Евфрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — заявил он.

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Его сирийский коллега Башар Асад в тот же день заявил журналистам, что США воруют сирийскую нефть, а политический режим интервента построен на «бандитских группировках».

«Естественно, [деятельность США] это желание погреть руки на чужих богатствах», — согласен с оценкой сирийского президента Вавилов.

Ранее Минобороны РФ обнародовало спутниковые снимки, на которых отчетливо видны скопления нефтевозов в провинции Дейр эз-Зор. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что средства от украденной в Сирии нефти поступают на счета американских спецслужб и ЧВК.

 

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Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #турция #нефть

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