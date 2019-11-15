Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Жертва домогательств депутата Бориса Вишневского в видеоинтервью Nation News рассказала, что молчала о приставаниях депутата во время учебы из-за академических долгов. Помощь в закрытии их парламентарий, преподававший и преподающий в РГПУ имени Герцена, обещал в обмен на секс.

«[Он] cказал, что все можно решить неофициально, без кучи бумаг, чтобы не было никакой волокиты, и, собственно, то, что он влиятельный человек и это никуда не должно уйти. Я его попросила о том же, чтобы он никому не о чем не рассказывал, и тогда мы пошли уже на эти действия. Десять минут все решило», - вспомнила она.

Одного раза Вишневскому, как заметила собеседница агентства, оказалось недостаточно. Позже депутат повторил попытку в мини-отеле, комнату в которой специально снял в отеле. Позже ничего не закончилось. Хотя на некоторое время депутат потерял интерес к студентке.

«Все остальное время в институте я провела, как в аду. Мне некуда было деваться. Меня гнобили просто со всех сторон», — сказала она.

Также в интервью ныне выпускница РГПУ подтвердила о харассменте со стороны депутата Вишневского и к другим студенткам и раскрыла анатомические подробности строения депутата. Свое имя она спрятала за псевдоним.

До того, как встретится с журналистами, Кристина, как себя называет жертва домогательств Вишневского, переписывалась с ними по почте. Сам Вишневский ее историю называет враньем. А его соратники грозили разгромить редакцию, опубликовавшую рассказ жертвы домогательств Вишневского.