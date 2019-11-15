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18:01   15 Ноября 2019
Весь мир

Белый дом обнародовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и Зеленского

Это именно меморандум, а не точная расшифровка разговора​​​ американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Белый дом обнародовал меморандум с пересказом апрельского разговора президентов. Беседа Трампа с Зеленским состоялась 21 апреля. Президент США разговаривал из личного самолета Air Force One.

«Предупреждение: меморандум телефонного разговора не является дословным транскриптом беседы», — подчеркнули в Белом доме.

Текст в документе отображает записи и воспоминания сотрудников из Ситуационной комнаты и Совета по национальной безопасности, задача которых слушать и сохранять содержание разговора в письменной форме. По информации Белого дома, некоторые факторы могли повлиять на точность записи, в числе которых плохая телекоммуникационная связь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #трамп #белый дом #зеленский

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