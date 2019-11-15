Украинские власти не признают заявление Коломойского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель высказалась по поводу недавнего заявления Игоря Коломойского о том, что Москва и Киев наладили дружественные отношения:

«С ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — обозначила Мендель.

Позиция Коломойского стала известна 13 ноября, олигарх заявил, что травмы, нанесенные украинцам в Донбассе быстро заживут. Также он подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны России может встать на замену кредитам, которые Украина берет у Международного валютного фонда. Предприниматель заявил, что Москва готова одолжить Киеву 100 миллиардов долларов США.

Бытует неофициальное мнение о том, что Игорь Коломойский оказывает влияние на украинского лидера Владимира Зелнского. В оправдание таких подозрений приводят факт о том, что многие люди из круга бизнесмена вошли в состав партии Зеленского. К примеру, личный адвокат Коломойского Андрей Богдан был назначен на пост главы администрации (а затем офиса), а бывший телохранитель предпринимателя Максим Донец занял пост главы Службы безопасности президента.