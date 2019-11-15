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17:45   15 Ноября 2019
Россия

РФ поделится с Казахстаном опытом добычи сверхвязкой нефти

РФ поделится с Казахстаном опытом добычи сверхвязкой нефти

Российская «Татнефть» и казахстанская «Казмунайгаз» подписали дорожную карту, благодаря которой Москва поделится с Нур-Султаном опытом добычи сверхвязкой нефти. Также РФ поучаствует в разработке зрелых месторождений на территории Казахстана.

«Татнефть» обладает значительным опытом освоения месторождений со сложноизвлекаемыми запасами, поэтому начнет активно взаимодействовать с казахстанской «Казмунайгаз» в области организации по технологии SAGD системы разработки высоковязкой нефти на участке «Восточный Молдабек».

В рамках дорожной карты, когда от «Казмунайгаза» поступит геологическая, технологическая и экономическая информация о зрелых месторождениях, страны рассмотрят вопрос о возможности участия «Татнефти» в разработке. Срок реализации дорожной карты наметили на 2020 год.

«Уверен, что подписание дорожной карты выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень», — добавил глава «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нефть #казахстан #добыча

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