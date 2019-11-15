Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
17:34   15 Ноября 2019
Весь мир

США оккупируют нефтяные поля в Сирии, чтобы ослабить правительство Башара Асада

США оккупируют нефтяные поля в Сирии, чтобы ослабить правительство Башара Асада

Вывести из Сирии войска и вернуть нефтегазовые месторождения ее народу призвал США в минувший четверг на заседании Собвеза ООН первый заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский.

Для сирийских жителей «действия американцев выглядят разбоем и грабежом», подчеркнул дипломат. По мнению господина Полянского, возврат Сирии нефтегазовых месторождений на восточном берегу реки Евфрат был бы реальным вкладом американской стороны по гуманитарному содействию сирийцам.

США оккупируют нефтяные поля в Сирии, чтобы ослабить правительство Башара Асада

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов усомнился в том, что Вашингтон откажется от контроля и опустошения сирийских нефтяных полей. По мнению эксперта, США по-прежнему ставят во главу угла свержение правительства Башара Асада в Дамаске, ограничивая ему доступ к ресурсам при поддержке курдских формирований.

«Курды исторически являются основной силой, которые давно были готовы отделиться от Сирийской Арабской республики. Но для американцев в первую очередь является основной стратегией ликвидация режима Асада. Я не уверен, что они хотят лишить Сирию, как суверенное государство своей территории, но они будут делать все возможное для того, чтобы расшатывать режим Асада. В этом смысле они будут поддерживать всевозможные сепаратистские силы», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

Американская пропаганда, которая сопровождала военную интервенцию США в Сирию, называет правительство Башара Асада режимом (Assad regime — англ.), однако Россия неоднократно подчеркивала, что президента выбрал народ. На выборах 2014 года Асад заручился поддержкой 88% избирателей.

В условиях гражданской войны Дамаск утратил контроль над богатым нефтью и газом восточным берегом реки Евфрат. Месторождения оказались под контролем джихадистов, а позже — курдских сепаратистов, которые получали снабжение и поддержку от США после вторжения сил международной коалиции в Сирию. После разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) часть радикалов заключила сделку с курдами и осталась охранять нефтяные поля в обмен на долю в добыче.

США оккупируют нефтяные поля в Сирии, чтобы ослабить правительство Башара Асада

В настоящий момент войска США при поддержке курдов оккупируют нефтяные поля Заевфратья и, по данным Минобороны РФ, воруют «черное золото» на продажу за пределы страны.

Москва не считает американское военное присутствие в Сирии легитимным. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Бразилии.

«Есть вопросы с восточным берегом Ефрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — сказал российский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп вопреки недавним обещаниям вывести войска из Сирии одобрил расширенную военную операцию в стране, заявив, что ему нравится нефть. Параллельно с этим СМИ узнали о переброске в район сирийских нефтяных полей наемников американской ЧВК Blackwater, печально известной преступлениями против гражданского населения в Ираке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...