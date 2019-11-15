США оккупируют нефтяные поля в Сирии, чтобы ослабить правительство Башара Асада

Вывести из Сирии войска и вернуть нефтегазовые месторождения ее народу призвал США в минувший четверг на заседании Собвеза ООН первый заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский.

Для сирийских жителей «действия американцев выглядят разбоем и грабежом», подчеркнул дипломат. По мнению господина Полянского, возврат Сирии нефтегазовых месторождений на восточном берегу реки Евфрат был бы реальным вкладом американской стороны по гуманитарному содействию сирийцам.

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов усомнился в том, что Вашингтон откажется от контроля и опустошения сирийских нефтяных полей. По мнению эксперта, США по-прежнему ставят во главу угла свержение правительства Башара Асада в Дамаске, ограничивая ему доступ к ресурсам при поддержке курдских формирований.

«Курды исторически являются основной силой, которые давно были готовы отделиться от Сирийской Арабской республики. Но для американцев в первую очередь является основной стратегией ликвидация режима Асада. Я не уверен, что они хотят лишить Сирию, как суверенное государство своей территории, но они будут делать все возможное для того, чтобы расшатывать режим Асада. В этом смысле они будут поддерживать всевозможные сепаратистские силы», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

Американская пропаганда, которая сопровождала военную интервенцию США в Сирию, называет правительство Башара Асада режимом (Assad regime — англ.), однако Россия неоднократно подчеркивала, что президента выбрал народ. На выборах 2014 года Асад заручился поддержкой 88% избирателей.

В условиях гражданской войны Дамаск утратил контроль над богатым нефтью и газом восточным берегом реки Евфрат. Месторождения оказались под контролем джихадистов, а позже — курдских сепаратистов, которые получали снабжение и поддержку от США после вторжения сил международной коалиции в Сирию. После разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) часть радикалов заключила сделку с курдами и осталась охранять нефтяные поля в обмен на долю в добыче.

В настоящий момент войска США при поддержке курдов оккупируют нефтяные поля Заевфратья и, по данным Минобороны РФ, воруют «черное золото» на продажу за пределы страны.

Москва не считает американское военное присутствие в Сирии легитимным. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Бразилии.

«Есть вопросы с восточным берегом Ефрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — сказал российский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп вопреки недавним обещаниям вывести войска из Сирии одобрил расширенную военную операцию в стране, заявив, что ему нравится нефть. Параллельно с этим СМИ узнали о переброске в район сирийских нефтяных полей наемников американской ЧВК Blackwater, печально известной преступлениями против гражданского населения в Ираке.