Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Московский нарколог Олег Кутушев рассказал, чем опасно курение кальяна. По его словам, эта привычка наносит организму больший вред, чем сигареты.

«Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие», — сказал врач.

За 45 минут человек, который приехал отдохнуть в кальянной, потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет. При этом вероятность возникновения зависимости не меньше.

У любителей кальяна повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления, снижается работоспособность и выносливость.

Нарколог добавил, что одноразовый мундштук не предохраняет от заражения инфекциями. Во время курения кальяна есть риск заразиться гепатитом, туберкулезом и герпесом. Бактерии передаются не из насадки, а из трубки. Большинство микробов остаются в колбе кальяна, а дезинфицировать его составные части в условиях кафе или ресторана достаточно сложно.