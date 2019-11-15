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17:25   15 Ноября 2019
Россия

Минфин не поддержал идею о привлечении банков к предоставлению госуслуг

Минфин не поддержал идею о привлечении банков к предоставлению госуслуг

Российское министерство финансов не поддержало идею о привлечении банков к предоставлению госуслуг. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Минфина, не стоит повышать доступность госуслуг, так как их можно получить несколькими способами, а также в электронной форме. Кроме того, если эксперимент запустят, банкам придется устанавливать программное обеспечение и давать доступ к прочим ресурсам, а также оказывать поддержку, что станет нагрузкой для государственных учреждений. Кроме того, в ведомстве считают недостатком тот факт, что банки получат доступ к налоговой тайне при предоставлении услуг по приему налоговых деклараций. У ведомства есть еще ряд вопросов к идее правительства. 

Ранее правительство РФ предложило провести эксперимент по предоставлению некоторых видов государственных услуг с шестью банками в пяти регионах страны. Согласно идее кабмина, эксперимент должен длиться в течение двух предстоящих лет. В нем могут поучаствовать банки Московской, Ленинградской, Кировской и Астраханской областей, а также в Башкирии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #минфин рф #госуслуги

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