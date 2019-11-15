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17:09   15 Ноября 2019
Весь мир

Трамп приедет на саммит НАТО в первых числах декабря

Трамп приедет на саммит НАТО в первых числах декабря

Президент США Дональд Трамп приедет на саммит НАТО в столицу Великобритании в первых числах декабря. Как сообщает пресс-служба Белого дома, вместе с ним визит в Лондон совершит его супруга Меланья Трамп.

Отмечается, что визит Трампов в Великобританию состоится 2-4 декабря. В Лондоне они поучаствуют в саммите лидеров Североатлантического альянса, а затем их примет Ее Высочество королева Елизавета II в Букингемском дворце. 

Трамп приедет на саммит НАТО в первых числах декабря

На минувшей неделе, 8 ноября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что думает над визитом в Россию в мае 2020 года и хочет посетить парад Победы в Москве. Он заявил, что хочет приехать в РФ, но этому может помешать предвыборная кампания. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #нато #политика #трамп

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