Врачи в Бельгии зафиксировали первую смерть, связанную с курением вейпа

Врачи в Бельгии зафиксировали первую смерть, связанную с курением электронных сигарет. Об этом сообщил телеканал RTL.

Погибшим оказался 18-летний юноша. По информации СМИ, он регулярно курил электронные сигареты и скончался от острой пневмонии. Глава Минздрава страны подтвердил, что смерть молодого человека связана именно с использованием вейпа.

Юноша умер 6 ноября в одной из брюссельских больниц, куда он был доставлен с диагнозом острая легочная недостаточность. Исследования установили, что смерть наступила в результате вдыхания токсичных паров, содержащих следы конопли, во время курения электронной сигареты.

В легких погибшего нашли следы каннабидиола — незапрещенного в Бельгии вещества на базе конопли, использующегося в медицине. Вероятно, такой картридж для электронной сигареты был куплен на черном рынке и содержал токсичные элементы.