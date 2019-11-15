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17:16   15 Ноября 2019
Весь мир

Врачи в Бельгии зафиксировали первую смерть, связанную с курением вейпа

Врачи в Бельгии зафиксировали первую смерть, связанную с курением вейпа

Врачи в Бельгии зафиксировали первую смерть, связанную с курением электронных сигарет. Об этом сообщил телеканал RTL.

Погибшим оказался 18-летний юноша. По информации СМИ, он регулярно курил электронные сигареты и скончался от острой пневмонии. Глава Минздрава страны подтвердил, что смерть молодого человека связана именно с использованием вейпа.

Юноша умер 6 ноября в одной из брюссельских больниц, куда он был доставлен с диагнозом острая легочная недостаточность. Исследования установили, что смерть наступила в результате вдыхания токсичных паров, содержащих следы конопли, во время курения электронной сигареты.

В легких погибшего нашли следы каннабидиола — незапрещенного в Бельгии вещества на базе конопли, использующегося в медицине. Вероятно, такой картридж для электронной сигареты был куплен на черном рынке и содержал токсичные элементы.

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Автор: Виктория Разумовская
#медицина #электронные сигареты #вейпы

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