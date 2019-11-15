Подруга убитой аспирантки рассказала подробности ее отношений с историком Соколовым

Евгения Лукьянова, знакомая убитой Анастасии Ещенко рассказала об отношениях аспирантки с историком Олегом Соколовым. Приятельница посвятила погибшей пост «ВКонтакте».

Девушка вместе с убитой жили в одной комнате в общежитии.

По словам знакомой, убитая очень любила Соколова, поэтому занималась наполеоникой, хотя сама больше увлекалась историей начала XX века. Анастасия очень ценила разговоры со своим преподавателем.

Кроме того, убитая призналась знакомой, что Соколов не разрешал ей общаться с его детьми.

«Царствие небесное Насте и дай Бог сил ее близким», – писала в своем сообщении о погибшей Лукьянова.

Напомним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Е. В рюкзаке историка нашли женские руки, в квартире - другие фрагменты женского тела и пилу.