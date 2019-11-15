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16:57   15 Ноября 2019
Россия

Четыре человека погибли при лобовом столкновении с грузовиком в Курганской области

Четыре человека погибли при лобовом столкновении с грузовиком в Курганской области

Четыре человека погибли в аварии при лобовом столкновении с грузовиком в Курганской области. ДТП произошло на 232-м километре «Екатеринбург — Шадринск — Курган» федеральной трассы Р-354.

Водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу, обгоняя впереди идущее транспортное средство. На «встречке» легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком МАЗ. Удар был такой силы, что трое пассажиров и водитель «Лады» погибли на месте». В салоне находились 44-летний водитель, 33-летний и 27-летний мужчины и 25-летняя женщина. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 11 спасателей и четыре единицы техники, сообщает МЧС. Сейчас все обстоятельства аварии предстоит выяснить полицейским. 

Накануне семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Забайкалье. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #чп #курганская область

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