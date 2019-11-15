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20:07   15 Ноября 2019
Россия

Госдума предлагает новые правила по разделу имущества после развода

Госдума предлагает новые правила по разделу имущества после развода

Госдума получила законопроект, который уточняет порядок раздела имущества при разводе. Кроме того, он упорядочивает вопросы о наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.

Законопроект составили совместно глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). Очень вероятно, что данные изменения будут приняты, так как большинство проектов с участием Крашенникова были успешными.

На данный момент имущественные объекты разделены на категории, из-за чего одни и те же супруги судятся по нескольку раз. К примеру, сначала идет судебный процесс по разделу недвижимости, потом по поводу денег на счетах и так далее.

Законопроект предлагает считать все имущество супругов общим, не зависимо от того, кто его приобретал и на чье имя оно записано.

Депутаты заметили частую ошибку, когда общая недвижимость зарегистрирована только на одного из супругов, хотя покупалась совместно. В таком случает, например, общая квартира, на покупку которой супруги «скидывались», достанется только одному из них. Избежать несправедливости Крашенников и Плетнева советуют так:

Регистраторам предлагается самостоятельно делать запросы в ЗАГС и уточнять данные ЕГРН.

Остро стоящий вопрос о разводе при банкротстве авторы законопроекта также предлагают решить. Чтобы невиновный и не задействованный в банкротстве супруг не пострадал от долгов партнера депутаты предлагают:

Ввести запрет на продажу имущества при банкротстве до раздела общей собственности.

Помимо этого законопроект содержит поправки к разделу бизнес-активов и пункт о защите интересов кредиторов. По оценкам экспертов новые правила, вероятно, смогут пройти законодательный фильтр.

 

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Автор: Лев Кандинский
#госдума #законопроект #развод #раздел имущества

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