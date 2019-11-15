Госдума предлагает новые правила по разделу имущества после развода

Госдума получила законопроект, который уточняет порядок раздела имущества при разводе. Кроме того, он упорядочивает вопросы о наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.

Законопроект составили совместно глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). Очень вероятно, что данные изменения будут приняты, так как большинство проектов с участием Крашенникова были успешными.

На данный момент имущественные объекты разделены на категории, из-за чего одни и те же супруги судятся по нескольку раз. К примеру, сначала идет судебный процесс по разделу недвижимости, потом по поводу денег на счетах и так далее.

Законопроект предлагает считать все имущество супругов общим, не зависимо от того, кто его приобретал и на чье имя оно записано.

Депутаты заметили частую ошибку, когда общая недвижимость зарегистрирована только на одного из супругов, хотя покупалась совместно. В таком случает, например, общая квартира, на покупку которой супруги «скидывались», достанется только одному из них. Избежать несправедливости Крашенников и Плетнева советуют так:

Регистраторам предлагается самостоятельно делать запросы в ЗАГС и уточнять данные ЕГРН.

Остро стоящий вопрос о разводе при банкротстве авторы законопроекта также предлагают решить. Чтобы невиновный и не задействованный в банкротстве супруг не пострадал от долгов партнера депутаты предлагают:

Ввести запрет на продажу имущества при банкротстве до раздела общей собственности.

Помимо этого законопроект содержит поправки к разделу бизнес-активов и пункт о защите интересов кредиторов. По оценкам экспертов новые правила, вероятно, смогут пройти законодательный фильтр.