МИД назвал важным политическим сигналом российско-польское пособие по истории

Пособие по истории для учителей «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов» — важный и правильный политический сигнал. Об этом заявил глава Третьего Европейского департамента министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин на презентации последней части трехтомного издания российско-польского пособия по истории.

Страны реализуют проект с 2012 года. Первый том посвятили российско-польским отношениям в XIV-XVIII веках, второй — с конца XVIII до начала XX века. Книги опубликовали как на польском, так и на русском языках. Специалисты РФ и Польши представили согласованное видение общего прошлого.

«Это важное, может быть, в чем-то знаковое событие», — сказал Олег Тяпкин.

По его словам, если учитывать сложности в политическом диалог Москвы с Варшавой, тогда проект приобретает особое значение. Авторы российско-польского пособия по истории проделали очень важную и сложную работу.