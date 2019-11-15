Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
17:06   15 Ноября 2019
Россия

МИД назвал важным политическим сигналом российско-польское пособие по истории

МИД назвал важным политическим сигналом российско-польское пособие по истории

Пособие по истории для учителей «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов» — важный и правильный политический сигнал. Об этом заявил глава Третьего Европейского департамента министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин на презентации последней части трехтомного издания российско-польского пособия по истории.

Страны реализуют проект с 2012 года. Первый том посвятили российско-польским отношениям в XIV-XVIII веках, второй — с конца XVIII до начала XX века. Книги опубликовали как на польском, так и на русском языках. Специалисты РФ и Польши представили согласованное видение общего прошлого.

«Это важное, может быть, в чем-то знаковое событие», — сказал Олег Тяпкин.

По его словам, если учитывать сложности в политическом диалог Москвы с Варшавой, тогда проект приобретает особое значение. Авторы российско-польского пособия по истории проделали очень важную и сложную работу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #польша #мид рф #история

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...