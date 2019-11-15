США прикрываются борьбой с террористами в Сирии, но их интересует только нефть, об этом заявил депутат VII созыва Госдумы РФ Юрий Швыткин. По словам парламентария, Вашингтону не важно, что будет со страной, их беспокоит лишь собственная выгода.

Как отмечает эксперт, перед Вашингтоном стоит две главные задачи. Они хотят свергнуть президента Сирии Башара Асада, а также беспрепятственно воровать чужую нефть, зарабатывая на этом колоссальные деньги, говорит Швыткин.

«Это чистый грабеж, нарушение и попирание всех прав независимого государства в лице Сирии», — передает слова Юрия Швыткина «ПолитЭксперт».

По мнению эксперта, российская группировка совместно с сирийской правительственной армией могут взаимодействовать вместе и способны достичь результата, а именно — ухода США из Сирии. Добиться цели поможет ООН, если займет категорическую позицию против действий США в Сирии.

Ранее стало известно, что США и курдские радикалы заработали триллион сирийских фунтов на незаконном воровстве и продаже нефти Сирии. Минобороны РФ заявляло, что за месяц США способны заработать 30 миллионов долларов от продажи сирийского ресурса, сворованного на территории частично оккупированного ими государства.