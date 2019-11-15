Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Новый медиапроект международной радиовещательной компании «Радио Свобода», которую финансирует Конгресс США, признали СМИ-иноагентом. Речь идет о проекте «Север.Реалии». В пятницу, 15 ноября, министерство юстиции РФ признало медиапроект СМИ-иноагентом за вмешательство в российские дела.

Ранее председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявлял, что обратится в правоохранительные органы и попросит проверить данный медиаресурс, который является проектом «Радио Свобода».

«За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов», — подчеркнул депутат.

По его словам, ресурс «Север.Реалии» медиапроекта «Радио Свобода» агитировал в «день тишины» и оправдывал экстремизм. Также комиссию ГД возмутило, что на страницах медиаресурса начинается работа по пропаганде легализации наркотиков.

Минюст РФ включил информационный ресурс «Север.Реалии» в реестр зарубежных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента. Решение приняли на основании поступивших из комиссии ГД материалов о фактах вмешательства во внутренние дела РФ.