Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Тимофеева призвала регионы помогать инвалидам в трудоустройстве

Депутат Тимофеева призвала регионы помогать инвалидам в трудоустройстве

 Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

 Украинской участнице «Мисс Вселенная» отказали во въезде в США

Украинской участнице «Мисс Вселенная» отказали во въезде в США
Депутат Тимофеева призвала регионы помогать инвалидам в трудоустройстве

Депутат Тимофеева призвала регионы помогать инвалидам в трудоустройстве

 Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

 Украинской участнице «Мисс Вселенная» отказали во въезде в США

Украинской участнице «Мисс Вселенная» отказали во въезде в США
16:28   15 Ноября 2019
Россия

Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Минюст РФ признал «Север.Реалии» СМИ-иноагентом

Новый медиапроект международной радиовещательной компании «Радио Свобода», которую финансирует Конгресс США, признали СМИ-иноагентом. Речь идет о проекте «Север.Реалии». В пятницу, 15 ноября, министерство юстиции РФ признало медиапроект СМИ-иноагентом за вмешательство в российские дела.

Ранее председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявлял, что обратится в правоохранительные органы и попросит проверить данный медиаресурс, который является проектом «Радио Свобода».

«За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов», — подчеркнул депутат.

По его словам, ресурс «Север.Реалии» медиапроекта «Радио Свобода» агитировал в «день тишины» и оправдывал экстремизм. Также комиссию ГД возмутило, что на страницах медиаресурса начинается работа по пропаганде легализации наркотиков.

Минюст РФ включил информационный ресурс «Север.Реалии» в реестр зарубежных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента. Решение приняли на основании поступивших из комиссии ГД материалов о фактах вмешательства во внутренние дела РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минюст #радио свобода #сми-иноагент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...