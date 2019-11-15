Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

Выпускница РГПУ рассказала об обещании Вишневского помочь с учебой в обмен на секс

 Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна

Врач предупредил о возможности заразиться гепатитом при курении кальяна
Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

Востоковед назвал курдов прикрытием США для воровства нефти Сирии

 Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии

Турция задержала одного из главарей ИГ* в Сирии
16:49   15 Ноября 2019
Россия

Вишневского требуют выгнать из «Яблока», если рассказы о домогательствах подтвердятся

Вишневского требуют выгнать из «Яблока», если рассказы о домогательствах подтвердятся

Девушка по имени Екатерина провела одиночный пикет у московского штаба «Яблока» с требованием проверить сообщения о домогательствах депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. Об этом пишет Nation News.

Последние дни СМИ активно пишут о проблеме сексуальных домогательств на фоне жалоб на Вишневского студенток РГПУ имени Герцена, где он преподает. Возмущенные петербуржцы требуют проверить депутата.

Вишневский

Так и Екатерина призвала старейшую демократическую партию обратить внимание на депутата. Если информация о харассменте подтвердится, Вишневского следует из «Яблока» выгнать. В случае отказа сделать это политики себя опозорят, считает активистка.

На плакате девушки присутствует хештег #MeToo. Это говорит о том, что Екатерина, вероятно, тоже стала жертвой домогательств и не хочет, чтобы подобное повторилось с другой женщиной.

Напомним, Вишневский оказался в центре секс-скандала после обращения выпускниц и студенток РГПУ в СМИ с рассказами о домогательствах профессора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #вишневский #домогательства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...