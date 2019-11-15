Вишневского требуют выгнать из «Яблока», если рассказы о домогательствах подтвердятся

Девушка по имени Екатерина провела одиночный пикет у московского штаба «Яблока» с требованием проверить сообщения о домогательствах депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. Об этом пишет Nation News.

Последние дни СМИ активно пишут о проблеме сексуальных домогательств на фоне жалоб на Вишневского студенток РГПУ имени Герцена, где он преподает. Возмущенные петербуржцы требуют проверить депутата.

Так и Екатерина призвала старейшую демократическую партию обратить внимание на депутата. Если информация о харассменте подтвердится, Вишневского следует из «Яблока» выгнать. В случае отказа сделать это политики себя опозорят, считает активистка.

На плакате девушки присутствует хештег #MeToo. Это говорит о том, что Екатерина, вероятно, тоже стала жертвой домогательств и не хочет, чтобы подобное повторилось с другой женщиной.

Напомним, Вишневский оказался в центре секс-скандала после обращения выпускниц и студенток РГПУ в СМИ с рассказами о домогательствах профессора.