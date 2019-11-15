Депутат Тимофеева призвала регионы помогать инвалидам в трудоустройстве

Закон о помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью вступил в силу 1 января 2019 года, однако мониторинг реализации закона показывает, что далеко не все службы занятости перешли на новый формат. Об этом сообщила пресс служба заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой.

Вице-спикер отметила, что на уровне федерального закона разработан механизм оказания помощи в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, прописаны требования к службам занятости, однако на практике вопрос трудоустройства людей с инвалидностью все еще стоит остро.

«Но все эти механизмы пока работают плохо. Никакой существенной подвижки по трудоустройству инвалидов пока не произошло. Нам есть над чем работать дальше. Для этого нужно включиться на уровне правительств регионов», – считает депутат.

Кроме того, Тимофеева затрагивает вопрос образования детей с инвалидностью. Нормативно-правовая база для инклюзивного образования в целом сформирована, однако в действительности готовность школ и вузов к обучению детей с особенностями здоровья очень низка.

«Получить диплом о высшем образовании для человека с инвалидностью – просто подвиг. Поэтому низкий поклон всем тем педагогам, которые действительно внедряют инклюзию, меняют подходы в образовании», – отметила депутат.

Тимофеева утверждает, в Федеральный закон об образовании уже внесены соответствующие изменения, однако большое количество различных учебных заведений в России все еще не имеет условий, педагогов и адаптированных программ для детей с особенностями здоровья.

«У детей-инвалидов появилась альтернатива: спецшкола, дистанционное обучение или обучение в рамках общеобразовательных школ, техникумов, вузов. Чтобы все это было не только на бумаге, а на деле, надо обеспечить школы и вузы ресурсами», – подытожила депутат.

По данным Росстата на 2019 год в России насчитывается 1069977 инвалидов, в том числе 5,6% из них - дети.