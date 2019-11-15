Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Взаимный обмен осужденными за шпионаж в Литве и России состоялся между странами на российско-литовской границе днем в пятницу, 15 ноября. Литовская сторона обменяла двоих россиян, Николая Филипценко и Сергея Моисеенко, на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга. Последний уже доставлен в посольство Норвегии в Вильнюсе.

О том, что обещанный обмен состоялся, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на начальника литовской контрразведки.

Немногим ранее стало известно, что Литва помиловала осужденных на серьезные сроки тюремного заключения россиян. В то же время, российская сторона приняла решение ответить зеркально.