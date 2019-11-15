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 Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки
Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

Крупнейшую в России экспозицию работ Марка Шагала открыли в «Новом Иерусалиме»

 Экс-солистку группы «Маневры» вместе с матерью нашли мертвыми в ванной

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Украинские власти не признают заявление Коломойского

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 Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт
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Франция готова принять саммит в «нормандском формате» 9 декабря

 Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки
20:15   15 Ноября 2019
Весь мир

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Обмен пленными завершен, сообщил начальник литовской контрразведки

Взаимный обмен осужденными за шпионаж в Литве и России состоялся между странами на российско-литовской границе днем в пятницу, 15 ноября. Литовская сторона обменяла двоих россиян, Николая Филипценко и Сергея Моисеенко, на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга. Последний уже доставлен в посольство Норвегии в Вильнюсе.

О том, что обещанный обмен состоялся, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на начальника литовской контрразведки.

Немногим ранее стало известно, что Литва помиловала осужденных на серьезные сроки тюремного заключения россиян. В то же время, российская сторона приняла решение ответить зеркально.

«По моим данным, это зеркальные меры», — сообщил журналистам RT глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ответ на вопрос о том, как отреагирует Россия на действия Литвы.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #литва #обмен пленными

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