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Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

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16:26   15 Ноября 2019
Весь мир

Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

Федеральное агентство новостей (ФАН) подсчитало сумму, похищенную США и курдскими радикалами на незаконном вывозе нефти из Сирии. Вместе воры заработали почти триллион сирийских фунтов.

Нефтяные месторождения на восточном берегу реки Евфрат обогатили Вашингтон и курдских радикалов, которые работают в одной связке и воруют ресурс у народа Сирии. США прикрываются тем, что охраняют нефть от террористов, при этом поддерживая курдские бандформирования, а они в свою очередь сотрудничают с ИГ* (запрещено в РФ), которые ранее заняли сирийские территории незаконно. Долгое время армия США и курды-радикалы якобы контролировали добычу нефти, но сейчас они открыто признали, что воруют ресурс. 

Курдские террористы контролируют районы к востоку от Ефрата, в этот регион входит Джазира и частично Дейр-эз-Зор, где нефть добывают курды-радикалы. Причем ресурс они добывают примитивными методами, из-за чего большая часть топлива теряется, а скважины могут разрушиться в любую минуту. Вместе с США курдские боевики продают нефть по заниженным ценам, а прибыль делят между собой, не забывая о террористах ИГ*, которые также помогают курдским радикалам.

Стоит отметить, что часть месторождений отбила сирийская правительственная армия, сейчас их восстанавливают, хотя это сделать крайне сложно, так как курдские террористы практически полностью разрушили скважины, пользуясь ими бездумно и практически истощив все запасы. Недавно в провинции Ракка стартовала реконструкция нефтегазовых месторождений, которые удалось отбить у террористов. 

Ранее российское министерство обороны заявило, что США зарабатывают более 30 миллионов долларов на продаже сирийской нефти, такая сумма является прибылью Вашингтона за месяц. На территории Сирии американцев охраняют террористы ИГ* и прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #нефть

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