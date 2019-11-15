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16:18   15 Ноября 2019
Россия

Товарооборот России и Узбекистана в 2019 году может превысить семь миллиардов долларов

Товарооборот России и Узбекистана в 2019 году может превысить семь миллиардов долларов

Россия и Узбекистан планируют увеличить товарооборот до семи миллиардов долларов по итогам года. Об этом сообщил генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, пишет ТАСС.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 20 процентов, составив почти шесть миллиардов долларов. Правительство республики отмечает, что за семь месяцев 2019 года этот показатель вырос на 15 процентов.

«Перед нами поставлена задача увеличения товарооборота с Российской Федерацией до десяти миллиардов долларов в ближайшие годы. В этом году достигнем результатов — более шести миллиардов долларов», — отметил Насриев.

Кроме того, Узбекистан планирует реализовывать совместные проекты с Татарстаном. В качестве примера плодотворного сотрудничества генконсул привел компанию «Татнефть», которая открыла в республике несколько автозаправок.

Ташкент заинтересован в расширении торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества с Россией.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #товарооборот #узбекистан

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