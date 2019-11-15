Екатеринбуржцы посетят новый зал Свердловской филармонии в 2023 году

Екатеринбург в ноябре 2023 года отпразднует 300-летие. К этому времени достроят новый зал Свердловской филармонии. Об этом сообщил корреспонденту «Политики Сегодня» губернатор области Евгений Куйвашев на полях Петербургского международного культурного форума.

В международном конкурсе победил проект архитектурного бюро из Лондона — Zaha Hadid Architects. Представляет проект директор бюро Кристос Пассас. По словам Куйвашева, хотели создать зал, который бы визуально напоминал инструмент. Основной зал на 600 — 800 зрителей, а камерный — на 400.