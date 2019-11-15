Екатеринбуржцы посетят новый зал Свердловской филармонии в 2023 году
Екатеринбург в ноябре 2023 года отпразднует 300-летие. К этому времени достроят новый зал Свердловской филармонии. Об этом сообщил корреспонденту «Политики Сегодня» губернатор области Евгений Куйвашев на полях Петербургского международного культурного форума.
В международном конкурсе победил проект архитектурного бюро из Лондона — Zaha Hadid Architects. Представляет проект директор бюро Кристос Пассас. По словам Куйвашева, хотели создать зал, который бы визуально напоминал инструмент. Основной зал на 600 — 800 зрителей, а камерный — на 400.
«Это крыша. Большой зал спроектировали в круговом стиле. Зрители сидят вокруг оркестра. Это размоет границы между исполнителями и публикой. Сделает атмосферу более интимную. Камерный концертный зал и его большие окна выйдут на зимний сад. Смена времен года за окном тоже станет частью концерта», — резюмировал губернатор.