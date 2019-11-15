Отопительный сезон стал причиной увеличения отравлений угарным газом, об этом сообщает МЧС РФ. В ведомстве отметили, что с приходом холодов россияне стали активно использовать обогреватели, которые зачастую являются некачественными.

МЧС передает, что в отопительный сезон россияне пренебрегают правилами пожарной безопасности и пользуются некачественными или неисправными обогревателями, что приводит к серьезным последствиям. В частности, недавно в ХМАО восемь детей и двое взрослых отправились в больницу с отравлением угарным газом после того, как пользовались сломанным обогревателем. Также в ведомстве напомнили о трагедии под Саратовом, где погибли четверо детей и женщина, которые тоже стали жертвами угарного газа.

Ведомство отмечает, что определить наличие угарного газа сложно, так как он не имеет цвета, но крайне ядовит и токсичен. МЧС рекомендует чаще проветривать помещения, а при первых признаках отравления сразу вызывать врачей.