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15:56   15 Ноября 2019
Россия

Отопительный сезон стал причиной увеличения отравлений угарным газом

Отопительный сезон стал причиной увеличения отравлений угарным газом

Отопительный сезон стал причиной увеличения отравлений угарным газом, об этом сообщает МЧС РФ. В ведомстве отметили, что с приходом холодов россияне стали активно использовать обогреватели, которые зачастую являются некачественными.

МЧС передает, что в отопительный сезон россияне пренебрегают правилами пожарной безопасности и пользуются некачественными или неисправными обогревателями, что приводит к серьезным последствиям. В частности, недавно в ХМАО восемь детей и двое взрослых отправились в больницу с отравлением угарным газом после того, как пользовались сломанным обогревателем. Также в ведомстве напомнили о трагедии под Саратовом, где погибли четверо детей и женщина, которые тоже стали жертвами угарного газа. 

Ведомство отмечает, что определить наличие угарного газа сложно, так как он не имеет цвета, но крайне ядовит и токсичен. МЧС рекомендует чаще проветривать помещения, а при первых признаках отравления сразу вызывать врачей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #общество

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