Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Владимир Путин в рамках конференции по итогам завершившегося саммита БРИКС, в числе прочих, ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — заявил он.

Кроме того, глава России обратил внимание на ситуацию на территории Донбасса и отметил, что в ходе переговоров необходим достичь-таки какого-то решения. Также Путин высказался и касательно встреч с Владимиром Зеленским, он обозначил, что до саммита в «нормандском» формате о личных них не может идти речи.

Немногим ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул идею о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Однако российский глава считает, что обеим сторонам необходимо обстоятельно подготовиться, а поэтому не стоит торопиться.