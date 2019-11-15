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Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

 Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море
Воровство нефти из Сирии обогатило США и курдских боевиков на триллион сирийских фунтов

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15:55   15 Ноября 2019
Россия

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Путин заявил, что с Зеленским у них полный контакт

Владимир Путин в рамках конференции по итогам завершившегося саммита БРИКС, в числе прочих, ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — заявил он.

Кроме того, глава России обратил внимание на ситуацию на территории Донбасса и отметил, что в ходе переговоров необходим достичь-таки какого-то решения. Также Путин высказался и касательно встреч с Владимиром Зеленским, он обозначил, что до саммита в «нормандском» формате о личных них не может идти речи.

Немногим ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул идею о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Однако российский глава считает, что обеим сторонам необходимо обстоятельно подготовиться, а поэтому не стоит торопиться.

 

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Автор: Лев Кандинский
#россия #путин #украина #зеленский

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