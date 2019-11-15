Украинской участнице «Мисс Вселенная» отказали во въезде в США

Участнице «Мисс Вселенная» от Украины Анастасии Субботе не выдали визу в США. Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова на своей странице в "Facebook".

Филимонова опубликовала письмо с обращением к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой посодействовать ситуации. Она рассказала, что участница конкурса предоставила все необходимые документы и ответила на все вопросы в посольстве, однако сотрудник посольства заявил, что подобные документы подаются не впервые отказал девушке в получении визы без объяснения причин.

«Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице», – сказано в обращении Филимоновой.

Известно, что конкурс пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте. Прибытие конкурсантки планировалось на 27 ноября.

Россию на конкурсе в этом году будет представлять Алина Санько из Азова, победительница национального конкурса «Мисс Россия – 2019».