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 Сенатор напомнил нашедшему «интересы РФ» в Ливии Госдепу о вкладе США в развал страны

Сенатор напомнил нашедшему «интересы РФ» в Ливии Госдепу о вкладе США в развал страны
18:24   15 Ноября 2019
Весь мир

Сенатор напомнил нашедшему «интересы РФ» в Ливии Госдепу о вкладе США в развал страны

Сенатор напомнил нашедшему «интересы РФ» в Ливии Госдепу о вкладе США в развал страны

Очередной выпад США глуп и беспочвенен, как и домыслы о присутствии в Ливии российских военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее представитель американского Госдепартамента вновь заикнулся о РФ, которая якобы пытается использовать ситуацию в Ливии в интересах Москвы и вопреки воле ливийцев. Сенатор назвал беспочвенными любые заявления американской стороны о якобы попытках РФ использовать ситуацию в Ливии в собственных интересах.

«Лучше бы они вспомнили, кто заварил саму ливийскую кашу, кто потворствовал убийству Каддафи, после чего ливийское государство, по сути, развалилось. Это были именно США», — резюмировал Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил нашедшему «интересы РФ» в Ливии Госдепу о вкладе США в развал страны

Антитеррористическая операция против незаконных вооруженных формирований продолжается в Ливии. Цель — освободить Триполи от террористов, которые объединились в составе так называемого Правительства национального согласия. При этом ливийское ПНС активно сотрудничает с боевиками террористических группировок «Братья-мусульмане», «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет антитеррористическую операцию, чтобы освободить страну от этих боевиков. Однако западные СМИ не поддерживают североафриканскую страну, а наоборот усугубляют ситуацию слухами. Распространяют неподтвержденные сведения, например, что бороться с террористами на ливийской территории помогает ЧВК «Вагнера».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #общество #джабаров

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