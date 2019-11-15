Facebook частично заблокировал документальный канал RT на английском
Американский Facebook частично заблокировал документальный канал RT на английском языке, заявила главный редактор Маргарита Симоньян.
По ее словам, сайт частично ограничивает выдачу новостей RT в ленте на протяжении более пяти недель. Как отмечает Симоньян, сотрудники делали запрос в Facebook с просьбой объяснить блокировку, но ответа от них не последовало. Американская социальная сеть лишь пояснила, что частичная блокировка может быть связана с тем, что какие-либо действия нарушают правила сайта. О каких именно правилах речь, не сообщается.
Ранее стало, что Facebook тайно использует камеры смартфонов во время прокрутки ленты социальной сети с публикациями. Это касается смартфонов от Apple.
В начале недели Фонд защиты национальных ценностей выступил с предложением о разработке законопроекта, обязывающего американскую соцсеть Facebook регистрироваться в качестве юридических лиц на территории России. По версии главы Центра, это защитит права граждан РФ от произвола руководства западных соцсетей.