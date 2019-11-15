Американский Facebook частично заблокировал документальный канал RT на английском языке, заявила главный редактор Маргарита Симоньян.

По ее словам, сайт частично ограничивает выдачу новостей RT в ленте на протяжении более пяти недель. Как отмечает Симоньян, сотрудники делали запрос в Facebook с просьбой объяснить блокировку, но ответа от них не последовало. Американская социальная сеть лишь пояснила, что частичная блокировка может быть связана с тем, что какие-либо действия нарушают правила сайта. О каких именно правилах речь, не сообщается.

Ранее стало, что Facebook тайно использует камеры смартфонов во время прокрутки ленты социальной сети с публикациями. Это касается смартфонов от Apple.

В начале недели Фонд защиты национальных ценностей выступил с предложением о разработке законопроекта, обязывающего американскую соцсеть Facebook регистрироваться в качестве юридических лиц на территории России. По версии главы Центра, это защитит права граждан РФ от произвола руководства западных соцсетей.