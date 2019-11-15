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15:31   15 Ноября 2019
Россия

Сын главреда «Эха Москвы» называет «нерусских» животными и желает им смерти

Сын главреда «Эха Москвы» называет «нерусских» животными и желает им смерти

Сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — младший известен не самым достойным и корректным поведением. Он открыто желает смерти «нерусским», оскорбляет сотрудников полиции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее сын журналиста-либерала прославился своим неуважительным отношением к стране. Он использовал авторитет отца, чтобы «откосить» от службы в армии. Сработала лазейка в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не служить. Но разве мог Алексей в столь юном возрасте заработать на зарубежную недвижимость?

Сын главреда «Эха Москвы» называет «нерусских» животными и желает им смерти

Также СМИ писали, что Венедиктов-младший замешан в незаконном барном бизнесе. Он продавал нелегальный алкоголь посетителям, вел себя по-хамски, о чем рассказали гости заведения в соцсетях.

Алексей любит погонять на своем дорогом «Мустанге». Лихая манера вождения недавно привела к ДТП с участием общественного транспорта. Но наказания юноше удалось избежать благодаря связям отца.

Сын главреда «Эха Москвы» называет «нерусских» животными и желает им смерти

Не стесняется Венедиктов-младший открыто оскорблять людей. Некоторые его высказывания можно расценить как разжигание межнациональной розни, пишет ФАН. Высказывая свою позицию по поводу виновника очередной аварии с участием «Мустанга», Алексей называет «нерусских» животными и желает им смерти.

Оскорбления на национальной почве и желание людям смерти имеют все признаки преступления в рамках статьи «Разжигание ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Высказывался Алексей и в адрес полицейских, называя их «мусорами». За подобное высказывание в российском законодательстве также есть уголовная санкция  — оскорбление представителя власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #венедиктов

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