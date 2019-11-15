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15:20   15 Ноября 2019
Весь мир

Временный президент Боливии пригрозила судом Моралесу

Временный президент Боливии пригрозила судом Моралесу

Временный президент Боливии Жанин Аньес завила, что бывшего президента Эво Моралеса следует заключить под суд, если он вернется в страну. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

«Он должен предстать перед судом, так как Эво Моралес трусливо бежал из страны. Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны», – заявила Аньес.

В настоящий момент Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.

«Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище», – добавила она.

Ранее Аньес сообщила, что сторонники «Движения к социализму» Моралеса могут участвовать во внеочередных выборах, однако лидеры этого движения к выборам не допущены.

Напомним, что 10 ноября Эво Моралес покинул пост президента после 19 дней протестов из-за прошедших в октябре президентских выборов.

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Автор: Алина Бранцевич
#политика #боливия #моралес

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