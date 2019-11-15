Временный президент Боливии пригрозила судом Моралесу

Временный президент Боливии Жанин Аньес завила, что бывшего президента Эво Моралеса следует заключить под суд, если он вернется в страну. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

«Он должен предстать перед судом, так как Эво Моралес трусливо бежал из страны. Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны», – заявила Аньес.

В настоящий момент Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.

«Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище», – добавила она.

Ранее Аньес сообщила, что сторонники «Движения к социализму» Моралеса могут участвовать во внеочередных выборах, однако лидеры этого движения к выборам не допущены.

Напомним, что 10 ноября Эво Моралес покинул пост президента после 19 дней протестов из-за прошедших в октябре президентских выборов.