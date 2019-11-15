Вишневскому «светит» уголовное дело за обвинения в адрес главы медиагруппы «Патриот»

Депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому грозит уголовное дело за ложный донос на главу медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на адвоката Столярчука Татьяну Квасникову.

Вишневский стал фигурантом секс-скандала со студентками РГПУ им. Герцена. Выпускница вуза по имени Кристина написала письмо в редакцию Nation News, где рассказала о том, что Вишневский будучи ее преподавателем распускал руки, делал ей непристойные предложения и вел себя вызывающе. По словам Кристины, еще несколько девушке пострадали от домогательств депутата-преподавателя.

Спустя несколько дней в редакцию ФАН пришло письмо от экс-студентки РГПУ Алины, которая также писала о том, что Вишневский трогал ее за колени и намекал, что может закрыть ее долг по зачету без проблем.

В четверг, 14 ноября, Борис Вишневский обратился в полицию с заявлением о клевете, где сообщает, что медиагруппа «Патриот» якобы распространяет о нем ложные данные про домогательства к студентам РГПУ, где он преподает политологию.

«Мне мстят за политическую деятельность и позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы "Яблока" на муниципальных выборах в Центральном районе», — пишет депутат в своем Telegram-канале.

По словам адвоката Николая Столярчука Татьяны Квасниковой, полиция не направляла никаких запросов в отношении ее клиента, но если информация о заявлении Вишневского является правдой, то Столярчук обратится в полицию с ответным заявлением. В документе глава медиагруппы «Патриот» потребует привлечь депутата к ответственности по статье за ложный донос.