Милонов предложил запретить секс между преподавателями и студентами

Депутат Госдумы Виталий Милонов на круглом столе в Петербурге, посвященному уголовному делу доцента СПбГУ Олега Соколова, расчленившего студентку, и обвинениям депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского в домогательстве к первокурсницам РПГУ имени Герцена, предложил создать специальные комиссии по этике, которые бы занимались интимными отношениями между преподавателями и студентами. Последние парламентарий предлагает запретить.

«Отношений между преподавателем и студенткой быть не может», — уверен парламентарий.

Комиссии парламентарий предлагает создать либо на региональном уровне, либо в каждом вузе. Инициативу готов обсуждать на федеральном уровне.

«Должна быть инстанция, в которую человек мог бы пожаловаться, независимая от вуза, которая бы включила студентов, Общественную палату, депутатов, правоохранительные органы», — полагает Милонов.

Начать проверки парламентарий бы посоветовал не только с вузов, уже попавших в СМИ из-за секс-скандалов, но и кузниц актерского мастерства.

«Возьмите любой театральный институт, там друзья феминисток — голубые. Проблемы начинаются, когда студенты не могут сдать экзамен, не предоставив себя», - объяснил он.

Ранее доцент СПбГУ, историк наполеоновской эпохи Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Е., с которой он сожительствовал со времен ее учебы на втором курсе. Рано утром 9 ноября профессора нашли в петербургской Мойке – с переохлаждением в нетрезвом виде преподаватель был доставлен в больницу. Помимо историка из реки выловили его рюкзак, в котором спасатели обнаружили травматический пистолет и отрубленные женские руки.

В квартире почетного историка в нескольких минутах ходьбы от Мойки следствие нашло обезглавленный труп молодой женщины. Избавиться от тела преподаватель решил, расчленив его. По его словам, он сильно выпивал пока пытался избавиться от следов содеянного.

Соколов оформил явку с повинной, а позже признался, что после убийства девушки хотел покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости: Соколов был страстным поклонником французского полководца. Более того, часто исполнял роли французских генералов на реконструкциях. Однако Бонапарта сыграть ему так и удалось. Сейчас Соколов находится в СИЗО.

Экс-доцент хотел бы помочь материально с похоронами Анастасии Е.. Но, как сообщил правозащитник Соколова, он не собирается таким образом «откупиться», а совсем наоборот, помочь семье таким образом «смягчить» трагедию.

СПбГУ не единственный вуз в Северной столице, к которому сегодня приковано внимание журналистов. В одном из главных педагогических высших учебных заведений города — РГПУ имени Герцена продолжается скандал с домогательствами депутата Бориса Вишневского к первокурсницам, о которых рассказала Nation News выпускница вуза, ставшая жертвой харассмента политика.

В университете провели проверку, сочли обвинения достойными интереса Следственного комитета страны. Теперь за лекциями господина Вишневского будет наблюдать специальный сотрудник. А с пострадавшими девушками у себя на приеме будет ждать ректор вуза.