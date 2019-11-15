Уголовное дело с преступлениями петербургской банды составило 100 томов

Уголовное дело с преступлениями банды из Санкт-Петербурга составило 100 томов. Как сообщается на сайте СК РФ, речь идет о Леониде Колесникове и 13 его соучастниках, которые совершали преступления на протяжении 26 лет.

С 1994 до 2010 года Леонид Колесников был главарем банды и преступного сообщества, члены которой совершали вооруженные ограбления и нападения, занимались вымогательством. Сам Колесников занимался разработкой планов, ставил перед «подчиненными» задачи, контролировал подготовку и исполнение преступлений и лично в них участвовал. Среди статей, по которым обвиняются подозреваемые, есть также убийства, похищения людей и самоуправство. У преступников был целый склад оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Свои преступления они совершали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следователи смогли собрать достаточную доказательную базу и направили дело для утверждения обвинительного заключения, после чего оно отправится для рассмотрения в суд. Объем уголовного дела составил почти сто томов.