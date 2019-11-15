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14:42   15 Ноября 2019
Россия

Джонсон опроверг вмешательство России в политику Великобритании

Джонсон опроверг вмешательство России в политику Великобритании

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нет никаких доказательств вмешательства России в политический процесс в Великобритании. Об этом он заявил в эфире BBC Radio 5 Live.

«Свидетельств этому нет», — ответил Джонсон на соответствующий вопрос журналиста.

В начале ноября телеканал «Би-би-си» сообщал, что от Джонсона ждут публикации так называемого российского доклада, который посвящен «вмешательству» российских властей в выборы в Великобритании. 

Отмечалось, что документ был закончен в марте 2019 года, однако правительство отложило его публикацию, которая должна была случиться 28 октября. Предполагается, что речь в докладе пойдет о вмешательстве РФ в референдум о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году. Также речь шла о парламентских выборах, которые прошли в 2017 году. 

Отношения между РФ и Великобританией испортились после того, в прошлом году в британском Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие доказательств.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #политика #общество #весь мир

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