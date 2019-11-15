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14:39   15 Ноября 2019
Россия

Жителей Сибири ждет резкое потепление после аномальных холодов

Жителей Сибири ждет резкое потепление после аномальных холодов

Глава Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха на Урале и в Сибири повысится на 20 градусов.

Жителей центрального Урала, Омской и Новосибирской областей ждет кратковременное потепление после аномальных морозов. Также могут выпасть обильные осадки.

Сейчас в Новосибирской области, Алтайском крае, в Кемеровской области 30-градусные морозы. В воскресенье воздух прогреется до минус пяти. 

«На 20 градусов потеплеет, и пройдут опять снегопады, а со вторника на среду температура опять опустится до 25 градусов», — добавил Варакин.

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Автор: Виктория Разумовская
#сибирь #погода #морозы

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