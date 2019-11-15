Жителей Сибири ждет резкое потепление после аномальных холодов
Глава Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха на Урале и в Сибири повысится на 20 градусов.
Жителей центрального Урала, Омской и Новосибирской областей ждет кратковременное потепление после аномальных морозов. Также могут выпасть обильные осадки.
Аномальный холод в Сибири: https://t.co/hltQ61ukyX— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) November 14, 2019
Сейчас в Новосибирской области, Алтайском крае, в Кемеровской области 30-градусные морозы. В воскресенье воздух прогреется до минус пяти.
«На 20 градусов потеплеет, и пройдут опять снегопады, а со вторника на среду температура опять опустится до 25 градусов», — добавил Варакин.