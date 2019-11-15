Пенсионера в ХМАО аферисты обманули на восемь миллионов рублей
Дедушка поверил, что ему полагается солидная компенсация за неэффективное лечение медицинским аппаратом. Пенсионер из Нижневартовска за месяц перевел мошенникам около восьми миллионов рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального управления МВД.
По информации ведомства, в дежурную часть полиции обратился 77-летний житель Нижневартовска и сообщил о мошенничестве. По его словам, неизвестные похитили с счетов около восьми миллионов рублей. Около года назад пенсионер купил в интернете медицинский аппарат стоимостью 50 тысяч рублей, но в процессе использования понял, что эффекта от лечения нет.
Месяц назад дедушке позвонил неизвестный, который представился следователем московского следственного управления и поинтересовался, не покупал ли пенсионер БАДы или препараты для улучшения здоровья. Получив от 77-летнего мужчины утвердительный ответ, аферист добавил, что некие сотрудники полиции якобы арестовали счета компаний, а в ходе следствия доказали отсутствие пользы от использования медицинских аппаратов, поэтому потерпевшие вправе претендовать на «компенсационные выплаты».
Пенсионеру из Нижневартовска пообещали выплатить 325 тысяч рублей, отметили в УМВД, но прежде попросили перевести процент за компенсацию, которая за год якобы увеличилась до пяти миллионов. Дедушка поверил, что платежи вернут, поэтому переводил деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Житель Нижневартовска перевел мошенникам почти 8 миллионов рублей, желая получить компенсацию за приобретенный медицинский аппарат https://t.co/sgK3AijQzk— Полиция Югры (@umvd86) 15 ноября 2019 г.