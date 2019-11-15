«Рокетбанк» заблокировал карту Волкова за отмывание донатов ФБК

«Рокетбанк» фактически заморозил счет главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, ранее указанный для пожертвований на сайте ФБК, ограничив нулем рублей лимит на транзакции. Повод стал отказа в установленный срок дать объяснение происхождению денег на счете, сообщает Nation News.

С сентября лимит на карте был снижен 70 тысяч рублей в месяц, согласно требованиям закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Но Волков его превысил, получив на карту около двух миллионов рублей донатов.

В августе в рамках уголовного дела об отмывании миллиарда рублей сотрудниками ФБК следователи заблокировали счета организации, ныне признанной иноагентом, в «Альфа-банке» и «Сбербанке», оставив карту «Рокетбанка» Волкова нетронутой.