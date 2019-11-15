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14:16   15 Ноября 2019
Россия

Выпустивших саранчу в самолете москвичей осудили в Ростове-на-Дону

Выпустивших саранчу в самолете москвичей осудили в Ростове-на-Дону

Двух москвичей приговорили к условному сроку за выпуск саранчи на борту самолета, который привел к переполоху. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда в Ростовской области. 

По данным следствия, двое пассажиров рейса Ростова-на-Дону — Москва, который находился на взлетной полосе, пронесли на борт самолета саранчу, что заметили пассажиры. После они стали ругаться матом. Один из них бросил насекомое в сторону бортпроводника, пытавшегося его успокоить, а также ударил другого члена экипажа. 

Отмечается, что оба мужчины во время инцидента находились в нетрезвом состоянии. Чтобы пресечь их действия, на борт были вызваны сотрудники полиции. В результате рейс был задержан более чем на два часа, а авиакомпания понесла дополнительные расходы на сумму более 90 тысяч рублей.

Оба мужчины признали вину по уголовному делу по статье о хулиганстве. Суд назначил им по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #самолет #общество #хулиганство

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