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15:48   15 Ноября 2019
Россия

ФАН опубликовало письмо еще одной жертвы домогательств со стороны педагогов

ФАН опубликовало письмо еще одной жертвы домогательств со стороны педагогов

Федеральное агентство новостей опубликовало письмо девушки, которую склонил к интимной близости  ее педагог по фортепиано в московской музыкальной школе. По ее словам, ей было тогда 17 лет.

Автор письма отмечает, что любила этого человека и была ему благодарна как родному отцу за то, что помогал ей по учебе, в результате девушка стала одной из лучших учениц в музыкальной школе. Отношения продлились два года, но затем девушка решила их порвать.

«Прошли годы, но я беспокоюсь, что он способен повторить это еще раз. Осознание этого не дает мне спокойно жить. Такой человек не имеет права работать с несовершеннолетними детьми», — отмечает автор письма.

домогательства

В обращении к редакции она рассказала о еще одном случае сексуального домогательства, произошедшем с ней в МПГУ со стороны преподавателя по вокалу.

«На четвертом курсе он решил закрутить со мной роман. Бесконечно клялся в любви. Постоянно трогал, обнимал, пытался поцеловать, говорил, что «сделает из меня великую певицу», когда совсем осмелел — позвал меня в сауну», — рассказала девушка.

Когда она отказалась, преподаватель попытался склонить ее к интиму во время индивидуального урока.

«Я отказала, сказала, что не буду больше петь, он не пытался меня изнасиловать, хотел склонить добровольно. Но этим он загубил мне карьеру. Я вряд ли когда-то буду петь в опере, хотя это была мечта всей моей жизни», — подытожила автор.

Напомним, проблема сексуальных домогательств встала особенно остро после недавних случаев в Петербурге. На прошлой неделе доцент истфака СПбГУ Олег Соколов убил свою студентку, с которой вместе жил. Кроме того, стало известно о жалобах студенток и выпускниц РГПУ имени Герцена на приставания со стороны преподавателя политологии и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #женщины #домогательства

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