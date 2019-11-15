ФАН опубликовало письмо еще одной жертвы домогательств со стороны педагогов

Федеральное агентство новостей опубликовало письмо девушки, которую склонил к интимной близости ее педагог по фортепиано в московской музыкальной школе. По ее словам, ей было тогда 17 лет.

Автор письма отмечает, что любила этого человека и была ему благодарна как родному отцу за то, что помогал ей по учебе, в результате девушка стала одной из лучших учениц в музыкальной школе. Отношения продлились два года, но затем девушка решила их порвать.

«Прошли годы, но я беспокоюсь, что он способен повторить это еще раз. Осознание этого не дает мне спокойно жить. Такой человек не имеет права работать с несовершеннолетними детьми», — отмечает автор письма.

В обращении к редакции она рассказала о еще одном случае сексуального домогательства, произошедшем с ней в МПГУ со стороны преподавателя по вокалу.

«На четвертом курсе он решил закрутить со мной роман. Бесконечно клялся в любви. Постоянно трогал, обнимал, пытался поцеловать, говорил, что «сделает из меня великую певицу», когда совсем осмелел — позвал меня в сауну», — рассказала девушка.

Когда она отказалась, преподаватель попытался склонить ее к интиму во время индивидуального урока.

«Я отказала, сказала, что не буду больше петь, он не пытался меня изнасиловать, хотел склонить добровольно. Но этим он загубил мне карьеру. Я вряд ли когда-то буду петь в опере, хотя это была мечта всей моей жизни», — подытожила автор.

Напомним, проблема сексуальных домогательств встала особенно остро после недавних случаев в Петербурге. На прошлой неделе доцент истфака СПбГУ Олег Соколов убил свою студентку, с которой вместе жил. Кроме того, стало известно о жалобах студенток и выпускниц РГПУ имени Герцена на приставания со стороны преподавателя политологии и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.