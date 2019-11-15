Информацию о запрете на посуточную аренду квартир опровергли в Госдуме

Информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, не соответствует действительности. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Пахомов объяснил, что подписанное постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях нельзя трактовать так, что оно запрещает сдавать аренду в жилье посуточно. По его словам, это в любом случае «приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах». В нем нет ничего нового, подчеркнул он.

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», — сказал он.

Депутат напомнил, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями. Что касается гостиничных услуг предполагается наличие перечня требований, в том числе обязательную регистрацию в ФМС. Поэтому сегодня никто не может запретить посуточную аренду квартиры, резюмировал он.