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14:57   15 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» в Черном море

Встревоженность российскими «Калибрами» в Черном море украинский адмирал Игорь Воронченко выразил на недавней Международной конференции по морской безопасности. Это была уже третья по счету конференция, деталями поделилась пресс-служба Министерства обороны Украины.

«За 5 лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия. Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет», — заявил Воронченко.

Также адмирал отметил, что Россия организовала на территории региона глубоко эшелонированную системы противокорабельной обороны, усилила систему ПВО новыми установками С-400 и расширила авиационный парк, включив него новые истребители и бомбардировщики.

Воронченко уверен, что на эти «угрозы» Украина должна ответить: восстановить военно-морские возможности украинского флота, пополнить состав кораблей и катеров, а также более тесно и качественно сотрудничать с государствами, входящими в НАТО.

Российские корабли, оснащенные ракетами «Калибр», расположились на Черноморском море  с целью обеспечения безопасности территории. В то же время, 31 октября стало известно, что Украина и НАТО планируют усиление сотрудничества в Черноморском регионе.

 

 

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Автор: Лев Кандинский
#россия #украина #вмс #черное море #черноморский флот

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