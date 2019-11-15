Причиной вооруженного сопротивления в Сирии может стать длительное нахождение США в стране. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Как заявил президент САР, если бы у США не было поддержки на территории Сирии, им было бы гораздо сложнее занять там позиции. Самым мирным из всех сценариев Асад видит уход армии США с территории страны. По мнению Башара Асада, только патриотизм сирийцев сможет вытолкнуть американцев из страны, и они не останутся в Сирии ради нефти или чего-либо другого.

Как отметил президент Сирии, если оккупанты из США останутся на территории страны, это может спровоцировать повтор иракского сценария. Асад напомнил, что тогда американцы оказались не готовы к такому развитию событий, а в Сирии это предвидели.

«Вторжение американцев в Ирак в 2003 году дало повод для формирования военного сопротивления. Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди армии США и их уходу с оккупированных территорий», — заявил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, столкновение России и США в Сирии маловероятно, к тому же, это нарушит стабильность в мире и будет опасным решением. Вашингтон не должен думать, что Сирия позволит американцам комфортно находиться на территории страны и оккупировать чужие земли, подчеркнул Асад.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что армия США находится в Сирии, чтобы контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке страны, которые ранее захватили курдские террористы. Фактически же США воруют у сирийцев нефть вместе с курдскими радикалами и продают ее, а прибыль делят между собой.

СМИ выяснили, что в провинции Дейр-эз-Зор орудуют тысячи бойцов частных военных кампаний, в том числе наемников, связанных с ЧВК Blackwater, которые причастны к военным преступлениям США в Ираке.