Более четырех миллионов человек посмотрели чемпионат мира по футболу 2018 года, поэтому Евро-2020 — прекрасная возможность не только показать гостям Петербург, но и погрузить людей в атмосферу высокой культуры. Такими словами заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поприветствовала слушателей и участников паблик-тока «Чемпионат Европы по футболу 2020 в Петербурге. Один континент — одна культура: какой будет культурная программа главного футбольного турнира года» в рамках Петербургского международного культурного форума.

Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов отметил, что культурное наследие Евро-2020 — вся материальная база, которую создали к ЧМ-2018. Она показала себя хорошо и ее использование для культурных мероприятий в дальнейшем — одна из главных задач. также очень важно разрушить негативные стереотипы.

«Приведу пример из кино. Был стереотип, что спортивные драмы в кино неинтересны. Но были "Легенда №17", "Движение вверх" , "Тренер". Они разрушили стереотип. И это будет предложено. Скоро выйдет фильм , посвященный Льву Яшину, наверное лучшему футболисту нашей страны», — сказал Павел Степанов.

Футболиста сборной РФ в 2003–2012 годах Вячеслава Малафеева, который присутствовал на паблик-токе в качестве спикера, спросили, за кого он болеет — за Эрмитаж или Третьяковскую галерею. Он ответил, конечно, Эрмитаж.

«Мне запомнилась картина" Танец" Анри Матисса. Мне кажется, что в этой картине присутствует что-то футбольное. В 2008-ом Зенит завоевал кубок УЕФА. Я держал кубок и на кубке что-то подобное изображено. Зеленый фон картины — футбольное поле. Анри 1 имя художника и так зовут известного футболиста из Франции», — поделился Вячеслав Малафеев.

Петербург порадует гостей Евро-2020 Мариинским театром и Эрмитажем, а если болельщики увидят праздник для выпускников школ — «Алые паруса» — «вообще с ума сойдут», передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Малафеева.

«Мы можем представлять игроков тех стран, которые будут выходить на поле, репродукцией картины из Эрмитажа», — отметила Голодец.

По ее словам, уже есть послы Евро-2020, например, российский дирижер Валерий Гергиев. В пятницу, 15 ноября, посвятили в послы артистку балета Диану Вишневу.

«Это сплав женственности, красоты, истинно петербургской культуры, которая станет украшением и Евро-2020, и культурной программы», — резюмировала заместитель председателя правительства.

Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, а матч закрытия — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Петербургская «Газпром Арена» примет матчи группы B и четвертьфинал.

UEFA Euro 2020 — второй Чемпионат Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные, и первый, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.