«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

Концерн «Калашников» досрочно выполнил государственный оборонный заказ военного ведомства. Об этом говорится на сайте группы компаний «Калашников».

Глава предприятия Дмитрий Тарасов отметил, что завершить поставки в рамках гособоронзаказа удалось за рекордно короткие сроки. Концерн уже приступил в выполнению ГОЗ 2020 года.

«Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства», — подчеркнул он.

Среди заказов 2019 года — новейший автомат АК-12.