Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
13:15   15 Ноября 2019
Россия

Учебный корабль «Перекоп» отправился из Мьянмы в Бенгальский залив

Учебный корабль «Перекоп» отправился из Мьянмы в Бенгальский залив

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту завершил программу делового захода в порт Янгон республики Мьянма и взял курс в Бенгальский залив. Об этом сообщил капитан первого ранга Роман Мартов.

По его словам, «Перекоп» выполнял задачи учебного похода и завершил программу в порту Янгон, поэтому взял курс в Бенгальский залив. Экипаж пополнил корабельные запасы. Следующим пунктом захода— порт Хамбантота в Шри-Ланке, куда учебный корабль прибудет 19 ноября.

«Российские военные моряки и курсанты военно-морских вузов посетили местные достопримечательности и отдохнули на берегу», — добавил представитель Балтфлота.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#корабль #балтфлот #мьянма #бенгальский залив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...