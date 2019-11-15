Учебный корабль «Перекоп» отправился из Мьянмы в Бенгальский залив

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту завершил программу делового захода в порт Янгон республики Мьянма и взял курс в Бенгальский залив. Об этом сообщил капитан первого ранга Роман Мартов.

По его словам, «Перекоп» выполнял задачи учебного похода и завершил программу в порту Янгон, поэтому взял курс в Бенгальский залив. Экипаж пополнил корабельные запасы. Следующим пунктом захода— порт Хамбантота в Шри-Ланке, куда учебный корабль прибудет 19 ноября.

«Российские военные моряки и курсанты военно-морских вузов посетили местные достопримечательности и отдохнули на берегу», — добавил представитель Балтфлота.