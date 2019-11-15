Учебный корабль «Перекоп» отправился из Мьянмы в Бенгальский залив
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами на борту завершил программу делового захода в порт Янгон республики Мьянма и взял курс в Бенгальский залив. Об этом сообщил капитан первого ранга Роман Мартов.
По его словам, «Перекоп» выполнял задачи учебного похода и завершил программу в порту Янгон, поэтому взял курс в Бенгальский залив. Экипаж пополнил корабельные запасы. Следующим пунктом захода— порт Хамбантота в Шри-Ланке, куда учебный корабль прибудет 19 ноября.
«Российские военные моряки и курсанты военно-морских вузов посетили местные достопримечательности и отдохнули на берегу», — добавил представитель Балтфлота.
19 ноября учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту совершит заход в порт Хамбантота на Шри-Ланке https://t.co/7nRql9Zqki pic.twitter.com/coyL0JcbWJ— Toomas Leppik (@T00MA5) 14 ноября 2019 г.