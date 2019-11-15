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13:22   15 Ноября 2019
Россия

Госслужащим в Чечне планируют разрешить работать удаленно

Госслужащим в Чечне планируют разрешить работать удаленно

Государственным служащим в Чечне разрешат работать дистанционно. Об этом в пятницу заявил министр экономического, территориального развития и торговли республики Ибрагим Идрисов. 

«Принятие проекта закона обеспечит создание дополнительных условий для привлечения на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чеченской Республики, а также жителей региона из отдалённых населённых пунктов», — считает он. 

По мнению Идрисова, за счет перевода части государственных служащих на удаленную работу получится снизить затраты на обеспечение их деятельности, а также транспортные и прочие расходы. Это, в свою очередь, повлечет привлекательность госслужбы в Чечне. 

Он также подчеркнул, что перечень должностей, которые предполагают замену на дистанционную работу, будет определен в правовых актах. 

Главным преимуществом дистанционной работы является возможность нанять сотрудника из любой тачки мира. Кроме этого, уменьшаются траты на аренду рабочих мест и фонд оплаты труды. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чечня #дистанционная работа

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