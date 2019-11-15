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Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

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13:10   15 Ноября 2019
Весь мир

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании из Австралии Qantas. Как передают СМИ, авиаперелет длился 19 часов 19 минут.

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner следовал из Лондона в Сидней, расстояние составило 17,8 тысячи километров. Полет признали самым длинным коммерческим пассажирским рейсом по расстоянию и по проведенному в пути количеству времени. 

Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 6:00 14 ноября. Самолет вмещает 256 пассажиров, но в этот раз на борту находилось 50 человек, среди них четыре пилота. В ходе рейса пассажиры дважды встретили рассвет и пролетели над ФРГ, Россией, Польшей, Белоруссией, Казахстаном и Китаем. 

Предыдущий рекорд принадлежал «Сингапурским авиалиниям» из Нью-Йорка в Сингапур, он длился 18 часов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #qantas

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