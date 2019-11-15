Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Сольный концерт Аллы Пугачевой состоялся в Минске, билеты на него стоили от 2 000 в российских рублях и доходили до заоблачных цифр. Генеральный директор «РУ-концерт» Евгений Морозов убежден, что доход примадонны составил не меньше 18 миллионов рублей.

Минские зрители получили возможность посетить концерт любимой исполнительницы безусловно по гораздо более низким ценам, чем жители Первопрестольной. Однако, несмотря на это, гонорар поп-дивы оказался по-настоящему высоким.

«Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2 000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой, — рассказывает Морозов.

Мероприятие состоялось на площадке «Минск-Арена», пришли около 14 тысяч гостей, это несказанный успех, который порой не под силу и весьма знаменитым артистам. Так, обычно исполнителям приходится завешивать часть зрительских мест черными кулисами, чтобы уменьшить зал.

" Я чуть не умираю от страха! ", — раскрыла примадонна свои чувства «Комсомольской правде» на пути в Минск.

Перед выступлением Алла Борисовна честно призналась, что ей страшно, ведь около десяти лет она не радовала публику сольными выступлениями. В конце вечера «женщина, которая поет» намекнула, что подумывает подарить еще один «сольник» к 75-летию.